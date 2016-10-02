 İspanya yolcusu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    İspanya yolcusu

    İspanya yolcusu

    Semih, Prandelli ile birlikte ’ya transfer olacak.

    G.Saray'a Semih Kaya piyangosu vurdu... Aslan'ın eski hocası Cesare Prandelli'nin ile anlaşmasının ardından İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan teknik adamın G.Saray'dan tanıdığı Semih Kaya'yı transfer edeceği dile getirildi. Cadena Cope Radyosu'nun iddiasına Prandelli'nin eski dostluklarını kullanarak Semih'i uygun fiyata alacağı, ayrıca Semih'in de Valencia forması giymek istediği ileri sürüldü.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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