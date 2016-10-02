İspanya yolcusu
Semih, Prandelli ile birlikte Valencia’ya transfer olacak.
G.Saray'a Semih Kaya piyangosu vurdu... Aslan'ın eski hocası Cesare Prandelli'nin Valencia ile anlaşmasının ardından İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan teknik adamın G.Saray'dan tanıdığı Semih Kaya'yı transfer edeceği dile getirildi. Cadena Cope Radyosu'nun iddiasına Prandelli'nin eski dostluklarını kullanarak Semih'i uygun fiyata alacağı, ayrıca Semih'in de Valencia forması giymek istediği ileri sürüldü.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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