Hisseler uçtu
Geçen hafta gelen Beşiktaş derbisindeki beraberlik ve taraftarın şampiyonluğa olan inancının artması Galatasaray hisselerinin de tavan yapmasını sağladı. Galatasaray'ın işlem göre hisseleri geçen hafta Borsa İstanbul'un en çok yükselen kağıtları oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar sadece bir haftada yüzde 22.19 gibi bir değer kazandı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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