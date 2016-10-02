 Hisseler uçtu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Hisseler uçtu

    Hisseler uçtu
    Geçen hafta gelen derbisindeki beraberlik ve taraftarın şampiyonluğa olan inancının artması Galatasaray hisselerinin de tavan yapmasını sağladı. 'ın işlem göre hisseleri geçen hafta Borsa İstanbul'un en çok yükselen kağıtları oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar sadece bir haftada yüzde 22.19 gibi bir değer kazandı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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