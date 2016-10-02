 Eyvah! Eto’o kadroda – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Eyvah! Eto’o kadroda

    Eyvah! Eto’o kadroda
    'da affedilen ve yeniden idmanlara başlayan Samuel Eto'o bugün takımdaki yerini alacak. formasıyla 1 ve geçen sezon Antalyaspor formasıyla 'a 3 gol atan Eto'o maçın skoruna göre oyuna dahil olacak.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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