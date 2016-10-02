 Eren varsa Derdiyok – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Eren varsa Derdiyok

    Eren varsa Derdiyok
    'ın ile yapacağı maçta gözler, bu sezon sergilediği skorer performansla dikkati çeken Eren Derdiyok'ta olacak. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Eren, Antalyaspor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olmaya çalışacak.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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