Eren varsa Derdiyok
Galatasaray'ın Antalyaspor ile yapacağı maçta gözler, bu sezon sergilediği skorer performansla dikkati çeken Eren Derdiyok'ta olacak. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Eren, Antalyaspor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olmaya çalışacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Eren varsa Derdiyok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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