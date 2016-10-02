Dualarımız Song’la
Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Rigobert Song, beyin kanaması sonucu felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 40 yaşındaki Kamerunlu efsanenin, durumunun oldukça ciddi olduğu belirtildi. Song'un Kamerun Milli Takımı'nda yıllarca takım arkadaşlığı yapan Eto'o Twitter'dan "Büyük kardeşim Rigobert Song'a cesaret ve şifa diliyorum" mesajını paylaştı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Usta ile Yanal birlikte izledi
Toplam 9
Yorum
TsKlüp gurur tablosunu beraber izlediler.helal olsun ne diyelim..
- Sneijder'de son dakika
Toplam 2
Yorum
AhmetGS Abi Serdar niye hala sakat yaa!!! şuanki chedjounun perdormansı düşününce yüzde yüz keser diye düşünüyordum chedjou yu
- Riekerink: "Domine ettik"
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR HOCAYA RAĞMEN
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