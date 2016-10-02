Arena'da gala günü
Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçmesine karşılık üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’u yenip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında galibiyeti kaçıran Galatasaray'da gözler Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi. Türk Telekom Arena'da saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, güney ekibi karşısında 3 puan alarak yoluna namağlup olarak devam etmek istiyor.
2011 YILINDA AÇILDI
Bu karşılaşmayı özel kılan bir başka konu ise Galatasaray'ın 15 Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Arena'da 100. maçına çıkacak olması... 2010-2011 sezonun devre arasında faaliyete giren Türk Telekom Arena'da çıktığı 99 karşılaşmanın 68'inden galibiyetle ayrılan Cimbom, 20'sinde berabere kaldı, 11'ini kaybetti. Bu sezon ise evinde oynadığı 2 maçtan da (Kardemir Karabük, Çaykur Rize) gol yemeden galip ayrılmayı başardı.
30 LİRADAN BAŞLIYOR
Galatasaray, sahasında 'Dalya' demeye hazırlanırken, taraftarlar da Antalyaspor maçında tribünleri tamamen dolduracak gibi gözüküyor. Biletler 30 ile 250 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken bugüne kadar 30 bin biletin tükendiği ifade edildi. Kombinelerle birlikte bugün tribünlerde 50 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.
GÜNDÜZ HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 6. kez bir Süper Lig maçını gündüz saatlerinde oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce evinde oynadığı 5 gündüz maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
3 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong karşılaşmada görev alamayacak.
2011 YILINDA AÇILDI
Bu karşılaşmayı özel kılan bir başka konu ise Galatasaray'ın 15 Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Arena'da 100. maçına çıkacak olması... 2010-2011 sezonun devre arasında faaliyete giren Türk Telekom Arena'da çıktığı 99 karşılaşmanın 68'inden galibiyetle ayrılan Cimbom, 20'sinde berabere kaldı, 11'ini kaybetti. Bu sezon ise evinde oynadığı 2 maçtan da (Kardemir Karabük, Çaykur Rize) gol yemeden galip ayrılmayı başardı.
30 LİRADAN BAŞLIYOR
Galatasaray, sahasında 'Dalya' demeye hazırlanırken, taraftarlar da Antalyaspor maçında tribünleri tamamen dolduracak gibi gözüküyor. Biletler 30 ile 250 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken bugüne kadar 30 bin biletin tükendiği ifade edildi. Kombinelerle birlikte bugün tribünlerde 50 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.
GÜNDÜZ HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 6. kez bir Süper Lig maçını gündüz saatlerinde oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce evinde oynadığı 5 gündüz maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
3 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong karşılaşmada görev alamayacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Arena'da gala günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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