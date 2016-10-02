 Arena'da Burak Yılmaz sürprizi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Arena'da sürprizi

    Arena'da Burak Yılmaz sürprizi
    'ın eski futbolcusu , sarı-kırmızılıların ligdeki maçını izlemek için 'ya geldi.
    Çin'in Beijing Gouan takımında hayatına devam eden Galatasaray'ın eski golcüsü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynayacağı maçı takip etmek üzere Türk Telekom Arena'ya geldi. Yıldız oyuncuya tribünde sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:56
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