Arena'da Burak Yılmaz sürprizi
Çin'in Beijing Gouan takımında futbol hayatına devam eden Galatasaray'ın eski golcüsü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynayacağı maçı takip etmek üzere Türk Telekom Arena'ya geldi. Yıldız oyuncuya tribünde sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:56
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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