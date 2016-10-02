 Antalya tehlikesi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Antalya tehlikesi

    Antalya tehlikesi

    G.Saray, Akdeniz ekibine karşı oynadığı son 17 maçın 12’sinde puan kaybetti.

    Şova hazırlanan , bugünkü rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Galatasaray'a son 4 lig maçında yenilmeyen kırmızı- beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 17 müsabakadan ise 12'sinde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son maçında Galatasaray 5, Antalyaspor 4 galibiyet alırken, 8 maç da berabere bitti.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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