Antalya tehlikesi
G.Saray, Akdeniz ekibine karşı oynadığı son 17 maçın 12’sinde puan kaybetti.
Şova hazırlanan Galatasaray, bugünkü rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Galatasaray'a son 4 lig maçında yenilmeyen kırmızı- beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 17 müsabakadan ise 12'sinde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 17 lig maçında Galatasaray 5, Antalyaspor 4 galibiyet alırken, 8 maç da berabere bitti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Antalya tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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