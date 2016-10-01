Wesley&Lukas benim için şans

Genç ve gelişime açık bir oyuncu olduğunu dile getiren Armindo Bruma, "Takımda Sneijder, Selçuk ve Podolski gibi kaliteli ve tecrübeli arkadaşlarımız var. O yüzden çok şanslıyım. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyorum. Benim gelişimimde onlar da büyük pay sahibi" diye konuştu. Portekizli yıldız, hedefinin çok daha iyi seviyeye gelmek olduğunu kaydetti.