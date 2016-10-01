 Wesley&Lukas benim için şans – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Wesley&Lukas benim için şans

    Wesley&Lukas benim için şans
    Genç ve gelişime açık bir oyuncu olduğunu dile getiren Armindo Bruma, "Takımda Sneijder, Selçuk ve Podolski gibi kaliteli ve tecrübeli arkadaşlarımız var. O yüzden çok şanslıyım. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyorum. Benim gelişimimde onlar da büyük pay sahibi" diye konuştu. Portekizli yıldız, hedefinin çok daha iyi seviyeye gelmek olduğunu kaydetti.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:20
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