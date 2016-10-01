Wesley&Lukas benim için şans
Genç ve gelişime açık bir oyuncu olduğunu dile getiren Armindo Bruma, "Takımda Sneijder, Selçuk ve Podolski gibi kaliteli ve tecrübeli arkadaşlarımız var. O yüzden çok şanslıyım. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyorum. Benim gelişimimde onlar da büyük pay sahibi" diye konuştu. Portekizli yıldız, hedefinin çok daha iyi seviyeye gelmek olduğunu kaydetti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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