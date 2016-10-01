Sneijder’den boksa davet
Sarı-kırmızılı takımın dünkü idmanında futbolcuların oldukça neşeli olmaları dikkat çekti. Özellikle Wesley Sneijder esprileri ile herkesi güldürdü. Hollandalı yıldız, Yasin Öztekin'i saha içinde boks maçına davet ederken, Chedjou, Sabri ve Podolski ile de şakalaştı. Siyahi oyuncular Chedjou, Luis Cavanda ve Bruma ise Eren Derdiyok ve Josue ile neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Sneijder’den boksa davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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