Sneijder’den boksa davet

Sarı-kırmızılı takımın dünkü idmanında futbolcuların oldukça neşeli olmaları dikkat çekti. Özellikle Wesley Sneijder esprileri ile herkesi güldürdü. Hollandalı yıldız, Yasin Öztekin'i saha içinde boks maçına davet ederken, Chedjou, Sabri ve Podolski ile de şakalaştı. Siyahi oyuncular Chedjou, Luis Cavanda ve Bruma ise Eren Derdiyok ve Josue ile neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.