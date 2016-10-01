Sabri: Aylık gelirim 10 bin lira
YEMEDEN, İÇMEDEN 25 YIL ÇALIŞMALI
Eşi Yağmur Sarıoğlu'na satın aldığı 3 milyon TL değerindeki Lamborghini ile magazin basınında uzun süre manşetleri süsleyen Sabri Sarıoğlu'nun mahkemede verdiği "Aylık gelirim 10 bin TL" beyanı herkesi şaşırttı. Galatasaray'da bu sezon primler hariç 1 milyon 250 euro (4.8 milyon TL) garanti para alan Sabri, beyan ettiği rakamı kazanıyor olsa Lamborghini'yi alabilmek için yemeden içmeden 25 yıl çalışmak zorunda.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
- "La Liga doğru tercihti"
Toplam 4
Yorum
AhmetGS kesinlikle abi. fatih terim ilk 2 senesinde aynı sistemi oynatmıştı. top rakipteyken 4lü forvete dönüyorduk. önde baskı ile rakip panikliyordu. sonuç olarak kaleye ne kadar yakınsan, ne kadar çok oyuncu varsa. gol atma şansında o kadar artıyor. zaten rakip paniklediği için kontra atağa bile düzgün çıkamıyor. bunu Real maçında bile gördük :)
- Tyson Fury'nin testi pozitif çıktı
Toplam 1
Yorum
AhmetGS Klitschko bu adamla rövanş maçına çıkarsa eğer açık oynasın biraz. yıllardır kapalı oynamasından bıktık. yenileceksen adam akıllı yenil
- Fatih hoca yanlış yaptı!
Toplam 25
Yorum
ali cenk kardeşim seni tebrik ediyorum ve yorumuna kesinlikle katılıyorum... adamı harcamaya çalışıyorlar ama bu iki maçta görecez kiler gidecek kimler kalacak bu saltanat boyle sürmezzzzzzzz
Sabri: Aylık gelirim 10 bin lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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