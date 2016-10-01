 Sabri: Aylık gelirim 10 bin lira – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sabri: Aylık gelirim 10 bin lira

    Sabri: Aylık gelirim 10 bin lira
    Sabri Sarıoğlu, geçen yılki - Galataaray maçı sonrasında güvenlik görevlisine tekme attığı iddiasıyla hakkında açılan davada talimatla mahkemeye ifade verdi. Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sabri ve avukatı katılırken, beraat kararı verildi. Galatasaraylı futbolcu, kimlik tespitinde ise aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

    YEMEDEN, İÇMEDEN 25 YIL ÇALIŞMALI
    Eşi Yağmur Sarıoğlu'na satın aldığı 3 milyon TL değerindeki Lamborghini ile magazin basınında uzun süre manşetleri süsleyen Sabri Sarıoğlu'nun mahkemede verdiği "Aylık gelirim 10 bin TL" beyanı herkesi şaşırttı. 'da bu sezon primler hariç 1 milyon 250 euro (4.8 milyon TL) garanti para alan Sabri, beyan ettiği rakamı kazanıyor olsa Lamborghini'yi alabilmek için yemeden içmeden 25 yıl çalışmak zorunda.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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