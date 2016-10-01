Melo geri dönebilir
Sparta Prag'da sportif direktörlük yapan eski Aslan Tomas Ujfalusi, Felipe Melo'nun yeniden Galatasaray'a döneceğini iddia etti. Ujfalusi, "Melo ile İnter maçından önce görüştük. İnter'de mutlu ancak G.Saray'a aşık. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Melo geri dönebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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