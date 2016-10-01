 Melo geri dönebilir – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Melo geri dönebilir

    Melo geri dönebilir
    Sparta Prag'da sportif direktörlük yapan eski Aslan Tomas Ujfalusi, Felipe Melo'nun yeniden 'a döneceğini iddia etti. Ujfalusi, "Melo ile İnter maçından önce görüştük. İnter'de mutlu ancak G.Saray'a aşık. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'a döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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