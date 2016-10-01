Mayısta görebilirsiniz
G.Saray’ın Hollandalı çalıştırıcısı, “Burada başarılı olmuş teknik direktörlerin fotoğrafları yer alıyor. Sizinkini ne zaman göreceğiz?” sorusuna, “Bakarsınız mayıs sonu görebilirsiniz” diye şampiyonluk imasında bulundu
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yarınki Antalyaspor maçı öncesi haftalık basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir basın mensubunun, toplantının yapıldığı salondaki duvarları göstererek, "Burada başarılı olmuş teknik direktörlerin resimleri yer alıyor, sizin resminizi ne zaman burada göreceğiz?" şeklindeki sorusu üzerine Hollandalı teknik adam, "Bakarsınız mayıs sonu görebilirsiniz" sözleriyle şampiyonluk imasında bulundu.
'YENİDEN PARLATACAĞIZ'
Riekerink'e Başkan Dursun Özbek'in Levent Nazifoğlu'na, "22 Ekim sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım kurun" sözleri hatırlatıldı. Başarılı çalıştırıcı, "G.Saray'ın kültürünü taşıyacak en iyi oyuncuları kadroda bulundurması, olması gereken bir şey. Riva ve Florya'nın satılması geleceği olumlu etkileyecektir. G.Saray dünya çapında bir kulüp. Hedefimiz ismini tekrardan parlatıp, en iyi yerlere taşımak" diye konuştu.
'9 MAÇTIR KAYBETMİYORUZ'
Riekerink, G.Saray'da özgüvenin tekrar kazanılmasının önemine değindi. 53 yaşındaki teknik direktör, "Gelişimimizden çok memnunum. Bu güvenle Beşiktaş maçına gitmiştik. Zor olacağını biliyorduk ama galip gelmek için oraya gitmiştik. Maça da öyle başladık ve 2-0 öne geçen G.Saray vardı. Daha sonra maç 2-2 bitti. Diğer taraftan 9 maçtır kaybetmeyen bir G.Saray var. Bu güven de Antalya maçına olumlu yansıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.
KUVVETLİ BİR BAĞ VAR
Hollandalı teknik adam, Florya'daki pozitif havayı, "Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, Bruma'dan gol istemiş, sizden bir şey istedi mi?" sorusu üzerine şu sözlerle aktardı: "Bu seneki en güçlü noktalarımızdan birisi bu organizasyonumuz. Kulüp, camia, ve Florya içerisindeki birlikteliğimiz. Yönetimle aramızda çok çok kuvvetli bir bağ var. Bunlar teknik manada değil. Oyunculardan böyle isteklerde bulunması gayet normal. Teknik konularda istekte bulunmuyorlar."
'YENİDEN PARLATACAĞIZ'
Riekerink'e Başkan Dursun Özbek'in Levent Nazifoğlu'na, "22 Ekim sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım kurun" sözleri hatırlatıldı. Başarılı çalıştırıcı, "G.Saray'ın kültürünü taşıyacak en iyi oyuncuları kadroda bulundurması, olması gereken bir şey. Riva ve Florya'nın satılması geleceği olumlu etkileyecektir. G.Saray dünya çapında bir kulüp. Hedefimiz ismini tekrardan parlatıp, en iyi yerlere taşımak" diye konuştu.
'9 MAÇTIR KAYBETMİYORUZ'
Riekerink, G.Saray'da özgüvenin tekrar kazanılmasının önemine değindi. 53 yaşındaki teknik direktör, "Gelişimimizden çok memnunum. Bu güvenle Beşiktaş maçına gitmiştik. Zor olacağını biliyorduk ama galip gelmek için oraya gitmiştik. Maça da öyle başladık ve 2-0 öne geçen G.Saray vardı. Daha sonra maç 2-2 bitti. Diğer taraftan 9 maçtır kaybetmeyen bir G.Saray var. Bu güven de Antalya maçına olumlu yansıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.
KUVVETLİ BİR BAĞ VAR
Hollandalı teknik adam, Florya'daki pozitif havayı, "Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, Bruma'dan gol istemiş, sizden bir şey istedi mi?" sorusu üzerine şu sözlerle aktardı: "Bu seneki en güçlü noktalarımızdan birisi bu organizasyonumuz. Kulüp, camia, ve Florya içerisindeki birlikteliğimiz. Yönetimle aramızda çok çok kuvvetli bir bağ var. Bunlar teknik manada değil. Oyunculardan böyle isteklerde bulunması gayet normal. Teknik konularda istekte bulunmuyorlar."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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