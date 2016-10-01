 Eren’e milli davet – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Eren’e milli davet

    Eren’e milli davet
    İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Dünya Kupası Elemeleri Grup maçları için kadroya Eren Derdiyok'u çağırırken, Gökhan İnler'i almadı. İnler'i hazır görmediğini belirten Petkovic, uzun bir süre sonra davet ettiği Eren için ise, "Ondan çok şey bekliyorum" yorumunu yaptı.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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