 Daha güçlüyüm – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Daha güçlüyüm

    Daha güçlüyüm

    İspanya’da hem kişilik hem de olarak kendisini geliştirdiğini belirten Portekizli futbolcu, ’a attığı müthiş slalom golün kendisine güven sağladığını kaydetti

    Cimbom'un Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Antalya maçı öncesi Florya'da medyanın karşısına çıkan Portekizli yıldız, hem Beşiktaş'a attığı müthiş golü anlattı hem de sorulara yanıt verdi. İşte Bruma'dan inciler:

    *Sezon başında teklifler vardı. 'da kalmayı tercih ettim ve bu tercihimden dolayı hiç pişmanlık duymuyorum. Hedefim her antrenman ve maçta kendimi geliştirmek ve kontratım devam ettiği sürece takıma en üs seviyede yardım sağlamak.

    *Galatasaray'a ilk geldiğimde beslenmeme, yediklerime çok fazla önem vermiyordum (54 kiloydu şimdi 70 kilo). Her geçen gün bilinçlendiğimi söyleyebilirim. Artık beslenmeme dikkat ediyorum. Bu konuda destek alıyorum. Fiziksel olarak kendimi daha hazır ve kuvvetli hissediyorum.

    *Galatasaray'daki ilk iki senemde çok fazla güven kazanamadım. La Liga'ya gittim. Bu bence çok doğru bir seçimdi. Real Sociedad'da hem kişilik hem de olarak kendimi geliştirdim.

    BERABERLİĞE ÜZÜLDÜK
    Performansımdaki değişikliğin en önemli nedeni bu.
    * derbisinde galip gelmek isterdik ama deplasmanda önemli bir rakibe karşı oynadık. Beraberliğin de çok kötü algılanmaması lazım. Tabi 2-0'dan 2-2 olması biraz bizi üzdü.
    * maçı zor geçecek.

    AKSİYON DENEMEK İSTEDİM
    "Beşiktaş derbisinde o anda topu aldım ve önümde bir boş bir koridor gördüm. Kendime güvenim üst düzeydeydi. Böyle bir aksiyon denemek istedim ve ondan sonra devamı geldi. Güzel bir gol oldu. Bu gol, kendime güvenim açısından çok çok önemliydi."

    RONALDO ARAMADI
    Bruma, Beşiktaş'a attığı golden sonra örnek aldığı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp aramadığı sorusuna, "Hayır, aramadı. Kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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