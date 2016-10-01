Daha güçlüyüm
İspanya’da hem kişilik hem de futbol olarak kendisini geliştirdiğini belirten Portekizli futbolcu, Beşiktaş’a attığı müthiş slalom golün kendisine güven sağladığını kaydetti
Cimbom'un Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Antalya maçı öncesi Florya'da medyanın karşısına çıkan Portekizli yıldız, hem Beşiktaş'a attığı müthiş golü anlattı hem de sorulara yanıt verdi. İşte Bruma'dan inciler:
*Sezon başında teklifler vardı. Galatasaray'da kalmayı tercih ettim ve bu tercihimden dolayı hiç pişmanlık duymuyorum. Hedefim her antrenman ve maçta kendimi geliştirmek ve kontratım devam ettiği sürece takıma en üs seviyede yardım sağlamak.
*Galatasaray'a ilk geldiğimde beslenmeme, yediklerime çok fazla önem vermiyordum (54 kiloydu şimdi 70 kilo). Her geçen gün bilinçlendiğimi söyleyebilirim. Artık beslenmeme dikkat ediyorum. Bu konuda destek alıyorum. Fiziksel olarak kendimi daha hazır ve kuvvetli hissediyorum.
*Galatasaray'daki ilk iki senemde çok fazla güven kazanamadım. La Liga'ya gittim. Bu bence çok doğru bir seçimdi. Real Sociedad'da hem kişilik hem de futbol olarak kendimi geliştirdim.
BERABERLİĞE ÜZÜLDÜK
Performansımdaki değişikliğin en önemli nedeni bu.
*Beşiktaş derbisinde galip gelmek isterdik ama deplasmanda önemli bir rakibe karşı oynadık. Beraberliğin de çok kötü algılanmaması lazım. Tabi 2-0'dan 2-2 olması biraz bizi üzdü.
*Antalyaspor maçı zor geçecek.
AKSİYON DENEMEK İSTEDİM
"Beşiktaş derbisinde o anda topu aldım ve önümde bir boş bir koridor gördüm. Kendime güvenim üst düzeydeydi. Böyle bir aksiyon denemek istedim ve ondan sonra devamı geldi. Güzel bir gol oldu. Bu gol, kendime güvenim açısından çok çok önemliydi."
RONALDO ARAMADI
Bruma, Beşiktaş'a attığı golden sonra örnek aldığı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp aramadığı sorusuna, "Hayır, aramadı. Kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.
*Sezon başında teklifler vardı. Galatasaray'da kalmayı tercih ettim ve bu tercihimden dolayı hiç pişmanlık duymuyorum. Hedefim her antrenman ve maçta kendimi geliştirmek ve kontratım devam ettiği sürece takıma en üs seviyede yardım sağlamak.
*Galatasaray'a ilk geldiğimde beslenmeme, yediklerime çok fazla önem vermiyordum (54 kiloydu şimdi 70 kilo). Her geçen gün bilinçlendiğimi söyleyebilirim. Artık beslenmeme dikkat ediyorum. Bu konuda destek alıyorum. Fiziksel olarak kendimi daha hazır ve kuvvetli hissediyorum.
*Galatasaray'daki ilk iki senemde çok fazla güven kazanamadım. La Liga'ya gittim. Bu bence çok doğru bir seçimdi. Real Sociedad'da hem kişilik hem de futbol olarak kendimi geliştirdim.
BERABERLİĞE ÜZÜLDÜK
Performansımdaki değişikliğin en önemli nedeni bu.
*Beşiktaş derbisinde galip gelmek isterdik ama deplasmanda önemli bir rakibe karşı oynadık. Beraberliğin de çok kötü algılanmaması lazım. Tabi 2-0'dan 2-2 olması biraz bizi üzdü.
*Antalyaspor maçı zor geçecek.
AKSİYON DENEMEK İSTEDİM
"Beşiktaş derbisinde o anda topu aldım ve önümde bir boş bir koridor gördüm. Kendime güvenim üst düzeydeydi. Böyle bir aksiyon denemek istedim ve ondan sonra devamı geldi. Güzel bir gol oldu. Bu gol, kendime güvenim açısından çok çok önemliydi."
RONALDO ARAMADI
Bruma, Beşiktaş'a attığı golden sonra örnek aldığı yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp aramadığı sorusuna, "Hayır, aramadı. Kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Daha güçlüyüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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