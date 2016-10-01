 Başkan’dan üyelere çağrı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Başkan’dan üyelere çağrı

    Başkan’dan üyelere çağrı
    başkanı Dursun Özbek, 22 Ekim'deki kritik genel kurul öncesi üyelere 10, 19, ve 21 Ekim'de yapacakları üç toplantı için çağrıda bulundu. Özbek'in üyeleri, Riva ve Florya projeleri için yetki isteyeceği genel kurul öncesi bu üç toplantıyla etkilemek istediği öğrenildi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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