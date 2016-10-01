 Antalya mesaisi sürüyor – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Antalya mesaisi sürüyor

    Antalya mesaisi sürüyor

    Sarı-kırmızılılar, dünkü idmanda 11’e 11 taktik çift kale maç yaptı. Riekerink saha ortasında mini bir toplantı gerçekleştirdi

    , Süper Lig'de yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün üç grup hâlinde beşe iki top kapma ve pas çalışması ile başlayan antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım hâlinde taktik çalışmaların denendiği çift kale maç gerçekleştirildi. Hamit Altıntop, çift kalede hırsı ve istekli oyunu ile ön plana çıktı. Teknik direktör Riekerink antrenmanın başında saha içinde futbolcularla bir toplantı yaptı. Tedavilerine devam edilen Nigel de Jong, Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Antrenmanı, başkan danışmanı Mehmet Özbek de izledi. Sarıkırmızılılar, bu akşam 17.00'de yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek. G.Saray, Antalyaspor ile geçen sezon 'da 3-3 berabere kalırken, deplasmanda ise rakibine 4-2 mağlup olmuştu.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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