Antalya mesaisi sürüyor
Sarı-kırmızılılar, dünkü idmanda 11’e 11 taktik çift kale maç yaptı. Riekerink saha ortasında mini bir toplantı gerçekleştirdi
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün üç grup hâlinde beşe iki top kapma ve pas çalışması ile başlayan antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım hâlinde taktik çalışmaların denendiği çift kale maç gerçekleştirildi. Hamit Altıntop, çift kalede hırsı ve istekli oyunu ile ön plana çıktı. Teknik direktör Riekerink antrenmanın başında saha içinde futbolcularla bir toplantı yaptı. Tedavilerine devam edilen Nigel de Jong, Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Antrenmanı, başkan danışmanı Mehmet Özbek de izledi. Sarıkırmızılılar, bu akşam 17.00'de yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek. G.Saray, Antalyaspor ile geçen sezon Türk Telekom Arena'da 3-3 berabere kalırken, deplasmanda ise rakibine 4-2 mağlup olmuştu.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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