21. şampiyonluk yolunda 3. forma
Sezon başında iç ve dış saha olmak üzere 2 formasını açıklayan G.Saray, taraftarlarını mutlu edecek 3. formasını da gün yüzüne çıkardı. Resmi siteden yapılan duyuruda; "2015-16 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda G.Saray 21. şampiyonluk yolunda üçüncü formasını satışa çıkardı. Mor ve gri renge sahip formamız bu sene içinde giyeceğimiz üçüncü forma olacak" ifadeleriyle camiaya bildirdi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
21. şampiyonluk yolunda 3. forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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