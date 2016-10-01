 21. şampiyonluk yolunda 3. forma – Fotomaç – 01 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    21. şampiyonluk yolunda 3. forma

    21. şampiyonluk yolunda 3. forma
    Sezon başında iç ve dış saha olmak üzere 2 formasını açıklayan G.Saray, taraftarlarını mutlu edecek 3. formasını da gün yüzüne çıkardı. Resmi siteden yapılan duyuruda; "2015-16 Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda G.Saray 21. şampiyonluk yolunda üçüncü formasını satışa çıkardı. Mor ve gri renge sahip formamız bu sene içinde giyeceğimiz üçüncü forma olacak" ifadeleriyle camiaya bildirdi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    21. şampiyonluk yolunda 3. forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.