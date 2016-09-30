Yalman idmanda

G.Saray'ın dün sabah yaptığı antrenmanı Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Alp Yalman da izledi. Tecrübeli yönetici, Florya'da Levent Nazifoğlu ile birlikte çalışmayı izledikten sonra teknik heyetten bilgi aldı. Yalman böylelikle 'görevini bıraktı' iddialarını boşa çıkardı.