Yalman idmanda
G.Saray'ın dün sabah yaptığı antrenmanı Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Alp Yalman da izledi. Tecrübeli yönetici, Florya'da Levent Nazifoğlu ile birlikte çalışmayı izledikten sonra teknik heyetten bilgi aldı. Yalman böylelikle 'görevini bıraktı' iddialarını boşa çıkardı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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