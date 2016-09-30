'Taraftar görsünler'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahalarında yapacakları Antalyaspor maçına davet etti.
Sarı-kırmızılı kulübün yayın organı GSTV mikrofonuna konuşan Özbek, "Galatasaray, taraftarıyla beraber çok büyük bir kulüp. Onları pazar günü Antalyaspor ile oynayacağımız karşılaşmada stada bekliyorum. Rekor kırmak istiyoruz. 52 bin koltuğumuz var, 52 bin taraftarı da Türk Telekom Arena'ya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
REKORUMUZU KIRALIM
Ezeli rakiplerinin maçlarına taraftarların ilgi göstermediğini hatırlatan Dursun Özbek, şöyle devam etti: "Galatasaray taraftarıyla büyüdü ve dünya markası haline geldi. Bunda onların büyük emeği var. Pazar günü 50 bini bulmamız lazım. Herkesi davet ediyorum. Sezon rekorunu kırmalıyız. Rakiplerimizin bu kadar az seyirci ile oynadığı dönemde bizim o rakamların üstüne çıkıp büyüklüğümüzü kanıtlamamız gerek." Özbek'in açıklamaları, Fenerbahçe'ye gönderme olarak değerlendirildi. Sarı-lacivertliler, Transfermarkt'a göre bu sezon iç sahadaki 3 maçını ortalama 7 bin 445 seyirciye oynadı.
ARENA'DA 100. MAÇA ÇIKACAK
Cimbom, Antalyaspor karşısında Türk Telekom Arena'daki 100. lig maçına çıkacak. 2011-11 sezonunun ikinci yarısında açılan yeni stadında ilk sezon ligde 9 maç yapan sarı-kırmızılılar, 2011-12'de 20, son dört sezonda ise 17'şer maça çıktı. Aslan bu sezon ise Karabük ve Rize'yi Arena'da ağırlamıştı.
EN UCUZ KOLTUK 30 TL
Antalyaspor maçının bilet satışı devam ediyor. Fiyatlar 30 TL ile 250 TL arasında. Misafir tribün bileti 30 TL'den satılıyor. Çarşamba günü genel satışa açılan biletlere ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Arena'da bu sezon oynanan ilk seyircili maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasını 29 bin 528 kişi izlemişti.
REKORUMUZU KIRALIM
Ezeli rakiplerinin maçlarına taraftarların ilgi göstermediğini hatırlatan Dursun Özbek, şöyle devam etti: "Galatasaray taraftarıyla büyüdü ve dünya markası haline geldi. Bunda onların büyük emeği var. Pazar günü 50 bini bulmamız lazım. Herkesi davet ediyorum. Sezon rekorunu kırmalıyız. Rakiplerimizin bu kadar az seyirci ile oynadığı dönemde bizim o rakamların üstüne çıkıp büyüklüğümüzü kanıtlamamız gerek." Özbek'in açıklamaları, Fenerbahçe'ye gönderme olarak değerlendirildi. Sarı-lacivertliler, Transfermarkt'a göre bu sezon iç sahadaki 3 maçını ortalama 7 bin 445 seyirciye oynadı.
ARENA'DA 100. MAÇA ÇIKACAK
Cimbom, Antalyaspor karşısında Türk Telekom Arena'daki 100. lig maçına çıkacak. 2011-11 sezonunun ikinci yarısında açılan yeni stadında ilk sezon ligde 9 maç yapan sarı-kırmızılılar, 2011-12'de 20, son dört sezonda ise 17'şer maça çıktı. Aslan bu sezon ise Karabük ve Rize'yi Arena'da ağırlamıştı.
EN UCUZ KOLTUK 30 TL
Antalyaspor maçının bilet satışı devam ediyor. Fiyatlar 30 TL ile 250 TL arasında. Misafir tribün bileti 30 TL'den satılıyor. Çarşamba günü genel satışa açılan biletlere ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Arena'da bu sezon oynanan ilk seyircili maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasını 29 bin 528 kişi izlemişti.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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