Podolski , sosyal medyanı aktif kullanmaya devam ediyor. "İstanbul'daki arkadaşlarımla sıradan bir gün" ifadesiyle tavla oynarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Alman yıldız, '#backgammon #tavla #mars #zartutma #poldi #istanbul #cimbom' etiketlerini eklemeyi de ihmal etmedi.