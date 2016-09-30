 Sıradan bir gün – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sıradan bir gün

    Sıradan bir gün
    Podolski , sosyal medyanı aktif kullanmaya devam ediyor. "İstanbul'daki arkadaşlarımla sıradan bir gün" ifadesiyle tavla oynarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Alman yıldız, '#backgammon #tavla #mars #zartutma #poldi #istanbul #cimbom' etiketlerini eklemeyi de ihmal etmedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sıradan bir gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.