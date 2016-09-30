 Salih ocakta yolcu – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Salih ocakta yolcu

    Salih ocakta yolcu

    'un bonservisini almaması üzerine 'a geri dönen Salih Dursun, devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.

    Bu sezon henüz forma giyemeyen tecrübeli sağ bek, sezon başında ve Aytemiz 'un tekliflerini geri çevirmişti. Sağ bekte Sabri, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in arasında Salih'in forma giymesinin çok zor olduğu belirtiliyor.

    PARASINI ALACAK
    Geçen sezonun en fazla adından söz ettiren oyuncularından Salih Dursun bu sezon unutuldu. 'un bonservisini almamasıyla 'a geri dönen Salih, geride kalan ilk 5 haftada 18'e bile giremedi. Kayserispor ve Alanyaspor'un teklifini geri çeviren Salih'in devre arasını beklediği ve ayrılmak için bu kez daha istekli olduğu bildirildi. Salih, ocak ayına kadar da 250 bin euro kazanacak.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salih ocakta yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.