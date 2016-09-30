Salih ocakta yolcu
Trabzonspor'un bonservisini almaması üzerine Galatasaray'a geri dönen Salih Dursun, devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.
Bu sezon henüz forma giyemeyen tecrübeli sağ bek, sezon başında Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'un tekliflerini geri çevirmişti. Sağ bekte Sabri, Luis Cavanda ve Martin Linnes'in arasında Salih'in forma giymesinin çok zor olduğu belirtiliyor.
PARASINI ALACAK
Geçen sezonun en fazla adından söz ettiren oyuncularından Salih Dursun bu sezon unutuldu. Trabzonspor'un bonservisini almamasıyla Galatasaray'a geri dönen Salih, geride kalan ilk 5 haftada 18'e bile giremedi. Kayserispor ve Alanyaspor'un teklifini geri çeviren Salih'in devre arasını beklediği ve ayrılmak için bu kez daha istekli olduğu bildirildi. Salih, ocak ayına kadar da 250 bin euro kazanacak.
PARASINI ALACAK
Geçen sezonun en fazla adından söz ettiren oyuncularından Salih Dursun bu sezon unutuldu. Trabzonspor'un bonservisini almamasıyla Galatasaray'a geri dönen Salih, geride kalan ilk 5 haftada 18'e bile giremedi. Kayserispor ve Alanyaspor'un teklifini geri çeviren Salih'in devre arasını beklediği ve ayrılmak için bu kez daha istekli olduğu bildirildi. Salih, ocak ayına kadar da 250 bin euro kazanacak.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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