Riekerink'ten Advocaat cevabı

Sözlerine takımdan ve oyunculardan memnun olduğunu söyleyerek başlayan Riekerink, "Bu güvenle Beşiktaş derbisine gitmiştik. Galip gelmek için gittik hatta maça da bu şekilde başladık. 2-0 öne geçen bir Galatasaray vardı. Ama maç berabere bitti. Ancak 9 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray takımı var. Bu güven Antalya maçını olumlu şekilde etkileyecektir" dedi.

Hollandalı teknik direktörün basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ise şu şekilde;

"Derbi sonrası hem bende hem takımımda moral bozukluğu vardı. 2-0 öne geçtiğiniz maçı 2-2 bitiriyorsunuz. Büyük takımsınız ve bununla baş etmeniz gerekiyor. Şu anda psikolojik anlamda bir sıkıntımız yok. 9 maçtır kaybetmemek olumlu olarak Antalya maçına yansıyacaktır.

"YİNE AYNI DEĞİŞİKLİKLERİ YAPARDIM"

Hafta boyunca gazetelere bakınca kendi ağzımdan söylenmemiş sözler okuyorum. Ne Fenerbahçe, ne de Nigel de Jong ile yorum yaptım. Bu tip şeyleri gazetelerde okumak bana tuhaf geliyor. Beşiktaş maçındaki değişikliklere gelince, şimdi olsa yine ayrı hamleyi yapardım. Maçı iyi şekilde analiz etmeniz gerekir. Talisca'nın girişi sonrası Cenk'in de içeri gelmesiyle 4 hücumcuyla oynadılar. Kafamda senaryolar vardı. Diğer taraftan takımın da düzenini bozmamak gerekiyordu. Farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Goller duran toplardan geldi. Topun arkasında iyi duran ve iyi işler yapan bir Galatasaray vardı. Konsantrasyonumuzun maksimum anlamda olması gerekiyordu. Sonuçta goller duran toplardan geldi. Tekrar bu durum olsa aynı değişiklikleri yapardım. Bu maç Süper Kupa Finali'ne benzer bir maç oldu. Son maçı hatırlayalım. Chedjou'yu koyup ekstra bir savunmacıyla oynamıştık.

"SADECE YARDIMCI DEĞİL AYNI ZAMANDA DOSTLARIM"

Teknik heyet içinde herhangi bir uyum sorunu ve sıkıntı yok. Geçen seneye başladığımda Orhan Atik yanımdaydı ve inanılmaz desteği oldu. Ayhan Akman'ı da geçen seneden tanıyordum. Onlar benim sadece yardımcılarım değil aynı zamanda da dostlarım. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyorum. Antrenmanda katkıları inanılmaz fazla. Diğer taraftan aramıza yeni katılan isimler de oldu. Taffarel gitti ve Frans Hoek bizim için önemli opsiyondu. Onun da diğer antrenörlerin de uyumu oldukça iyi. Onlar benim yardımcılarımdan daha fazlası...

"SORUNU İYİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Duran toplar, maçların kaderini değiştiren konular... Sorunu çok iyi değerlendirmek lazım. Basit bir duran top olarak değerlendirmemek gerekir. Bireysel dağılımlar çok önemli. Sorunun bireysel mi yoksa organize problem mi olduğunu iyi değerlendirmek gerekir. Son derbide pozisyon verdik ve duran toptan gol yedik. Bireysel ve pozisyon anlamda iki gol yedik. Hafta içi çalışmalarımızda iki gün buna ayırıyoruz. Duran toplara çok önem veriyoruz, hem defansif hem ofansif... Umarım bundan sonraki maçlarda bu golleri yemeyiz.

"SPORA BAKIŞIM BÜTÜN RAKİPLERE SAYGI"

Dick Advocaat'ı Hollanda'dan tanıyorum. Geldiğinde mesaj attım o da yanıt yazdı. Daha sonra bağlantıya geçmedik. Bütün rakiplere saygı duymanız gerekiyor. Yeri, konumu ya da büyüklüğü önemli değil. Hiçbir rakip için kötü konuşmayacağım. Benim spora bakış açım bütün rakiplere saygı duymak...

Bu seneki en iyi noktalarımızdan biri camia içindeki organizasyon... Çok istikrarlı bir organizasyona sahibiz. Yönetim ile aramızda güçlü bir bağ var. Sonuçta onlar da buradalar. Burada mesai harcıyoruz. İletişimimiz gayet iyi. Ancak teknik konuda değil bunlar.

Sakatlık konusunda şanssız bir dönemden geçtiğimiz doğru. Sakatlıkların oluş tarzı engel olamayacağımız şeyler. Sakat arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. İyi bir sağlık ekibine sahibiz. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Oyuncularımın da gösterdiği yaklaşımından memnunum. İzin vermemize rağmen çalışıyorlar. Lukas Podolski çalışmalara başladı. Serdar Kesimal ve Kolbeinn Sigthorsson bireysel antrenmanlara başladı. Nigel de Jong'un durumu iyiye gidiyor. Onların dönüşüyle birlikte takımın güç seviyesi daha da artacaktır.

"BURADA OLMAK AYRICALIK"

Galatasaray büyük bir camia, hedeflerin hep yukarıda olması da oldukça normal. Galatasaray kültürünün taşıyan isimlerin, en iyilerin kadroda olması da gayet normal. Çünkü Galatasaray büyük bir camia. Satışı planlanan araziler durumu Galatasaray'ın konumunu etkileyecektir. Oyuncularıma 'Galatasaray her zaman daha iyi bir durumda olması gereken bir takım" diyorum. Çünkü Galatasaray, Galatasaray'dır. Geçmişten gelen önemli zaferler var. Dünya çapında bir kulüp. Teklif aldığımda inanılmaz mutlu olmuştum. çünkü burada olmak bir ayrıcalık. Bu ismi parlatıp en iyi yerlere taşımak hedefimiz. Resmimi ne zaman buradaki duvarlarda görebiliriz sorusuna gelince, bakarsınız Mayıs sonu görebilirsiniz..."