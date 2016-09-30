 Nazifoğlu krizi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Nazifoğlu krizi

    Nazifoğlu krizi
    G.Saray'da Levent Nazifoğlu krizi yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in bir hafta önce takım kaptanları Selçuk ve Snejder'e ödemelerde gecikme olacağını söylemesinin ardından Nazifoğlu'nun yaptığı, 'Şampiyonlar Ligi'ne göre takım kuracağız' açıklaması, futbolcuları kızdırdı.

    DİKKATLİ KONUŞ!
    Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu'nun 'transfer sinyali' veren açıklamasına, sarı-kırmızılı futbolcuların, "Bize farklı şey söylüyorsunuz, dışarıya ise başka konuşuyorsunuz" diyerek, tepki gösterdikleri öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in bu gelişme üzerine Levent Nazifoğlu'nu uyararak, açıklamalarında daha dikkatli ve özenli olmasını istediği gelen haberler arasında.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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