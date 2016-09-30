Nazifoğlu krizi
G.Saray'da Levent Nazifoğlu krizi yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in bir hafta önce takım kaptanları Selçuk ve Snejder'e ödemelerde gecikme olacağını söylemesinin ardından Nazifoğlu'nun yaptığı, 'Şampiyonlar Ligi'ne göre takım kuracağız' açıklaması, futbolcuları kızdırdı.
DİKKATLİ KONUŞ!
Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu'nun 'transfer sinyali' veren açıklamasına, sarı-kırmızılı futbolcuların, "Bize farklı şey söylüyorsunuz, dışarıya ise başka konuşuyorsunuz" diyerek, tepki gösterdikleri öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in bu gelişme üzerine Levent Nazifoğlu'nu uyararak, açıklamalarında daha dikkatli ve özenli olmasını istediği gelen haberler arasında.
DİKKATLİ KONUŞ!
Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu'nun 'transfer sinyali' veren açıklamasına, sarı-kırmızılı futbolcuların, "Bize farklı şey söylüyorsunuz, dışarıya ise başka konuşuyorsunuz" diyerek, tepki gösterdikleri öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in bu gelişme üzerine Levent Nazifoğlu'nu uyararak, açıklamalarında daha dikkatli ve özenli olmasını istediği gelen haberler arasında.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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