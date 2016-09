"La Liga doğru tercihti"

Galatasaray 'ın Portekizli futbolcusu Bruma, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen toplantıya "Kendi sahamız ve seyircimiz önünde de oynasak zor bir maç bizi bekliyor" sözleriyle başlayan Bruma, basın mensuplarının sorularına şu yanıtları verdi:



"GALATASARAY'I TERCİH ETTİM"



Sezon başında gelen teklifler vardı ama Galatasaray'da kalmayı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı da pişmanlık duymuyorum. Her maç, her antrenmanda kendimi geliştirmek ve takıma maksimum faydayı sağlamak istiyorum.



Beşiktaş'a karşı öyle bir an denk geldi ve güzel bir gol attım. Şükürler olsun ki bir sakatlık olmadan bir maç daha geçti. Böyle bir gol attığım için mutluyum. Takıma faydalı olabildiğim anlarda daha da mutlu oluyorum.



İyi oynamaya devam ettiğinizde bazı teklifler gelecektir. Burada oynamaktan ve olmaktan çok mutluyum. Tek hedefim kontratım boyunca fayda sağlamak istiyorum.



"DAHA KUVVETLİ HİSSEDİYORUM"



Galatasaray'a ilk geldiğimde çok daha zayıftım. Her geçen gün daha da bilinçleniyorum. Çalışmalarıma, beslenmeme çok önem veriyorum. Şimdi kendimi daha fit, kuvvetli ve hazır hissediyorum. Beni örnek alan gençlere vereceğim öğütlerim var. Her antrenmanı bir maç gibi görüp hazırlanmaları, hocalarını dinlemeleri gerekiyor. Yemek ve dinlenmelerine de önem vermeleri gerekiyor. Takım arkadaşlarına duyacakları saygı da çok önemli. Tanrı da izin verdiğinde çok iyi futbolcu olabilirler.



Galatasaray'daki ilk iki senemde güven elde edemedim. La Liga'ya kiralandım. Bence bu doğru bir seçimdi. Kişilik ve futbol olarak kendimi bulduğumu ifade edebilirim. Bu da Galatasaray'daki başlangıcıma ve performansıma yansıdı.



"LEVENT NAZİFOĞLU'NUN İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"



Beşiktaş maçında boşluk buldum ve kendimi denemek istedim. Devamı da geldi. Kendi güvenimi yenilemem için bu gol çok önemliydi. Takım olarak tabii ki galip gelmek isterdik ama beraberliği de önemli bir deplasmanda kötü algılamamak gerekir. Levent Bey'in (Nazifoğlu) benden bir gol talebi vardı, onun da isteğini yerine getirdiğim için çok mutlu oldum.



Eleştiriler tabii ki olacaktır. Ama önemli olan benim ne hissettiğim, takıma ne kadar yardımcı olabildiğim ve teknik ekibin benimle ilgili ne düşündüğü... Eleştiriler bundan önce de oldu sonra da olacaktır...



"YILDIZLAR DESTEK OLUYOR"



Çok genç ve gelişime açık bir oyuncuyum. Burada önemli takımda, önemli yıldızlarla oynuyorum. Sadece Sneijder değil, Selçuk, Podolski gibi hem kaliteli hem tecrübeli oyuncularla birlikte olduğum için çok şanslıyım. Yolun başında olan biri olarak onlarla fikir alışverişi yapıyorum. Onlar da gelişimimde önemli pay sahibi oluyor..."