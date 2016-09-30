İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda giyeceği üçüncü forma satışa sunuldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, mor ve gri renklerde tasarlanan formanın, sarı-kırmızılı takımın bu sezon giyeceği üçüncü forma olacağı bildirildi.
Galatasaray'ın bu sezon giyeceği diğer formalar beyaz ve parçalı olarak tasarlanmıştı.
Galatasaray'ın bu sezon giyeceği diğer formalar beyaz ve parçalı olarak tasarlanmıştı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 14
Yorum
bekir sonuçmu bu fb zor maçlarda iyi oynuyor sampiyon olur yada olamaz ama dev maçlarda fb evinde 3 puan vermez arkadaş
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 2
Yorum
Realist Samiyen'de 100-150 kişiye, 70 bin kişilik Olimpiyat stadında 200 kişiye oynayıp rekorları alt üst ettiğiniz zamanları ne çabuk unuttunuz?
- Messi misin Lens!
Toplam 3
Yorum
Fenerbahçe Çok hızlı ve kuvvetli bir oyuncu. Maç boyunca istekli ve hırslı oynadı. Biz böyle adamlar lazım.
İşte Galatasaray'ın üçüncü forması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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