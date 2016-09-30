İşte Galatasaray'ın üçüncü forması

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, mor ve gri renklerde tasarlanan formanın, sarı-kırmızılı takımın bu sezon giyeceği üçüncü forma olacağı bildirildi.

Galatasaray'ın bu sezon giyeceği diğer formalar beyaz ve parçalı olarak tasarlanmıştı.



