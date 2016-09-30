 İşte Galatasaray'ın üçüncü forması – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İşte 'ın üçüncü forması

    İşte Galatasaray'ın üçüncü forması

    Takımı'nın 2016-2017 sezonunda giyeceği üçüncü forma satışa sunuldu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, mor ve gri renklerde tasarlanan formanın, sarı-kırmızılı takımın bu sezon giyeceği üçüncü forma olacağı bildirildi.

    Galatasaray'ın bu sezon giyeceği diğer formalar beyaz ve parçalı olarak tasarlanmıştı.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:58
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