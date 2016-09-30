 İdmana Can kattı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İdmana Can kattı

    İdmana Can kattı
    Serebral palsi (beyin felci) hastası Can Kırman, sarı-kırmızılı takımla bir araya geldi. Serebral palsiye farkındalık oluşturma çalışması kapsamında Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen sevimli ufaklık, oyunculardan başta biraz utansa da ardından çekingenliğini üzerinden attı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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