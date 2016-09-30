İdmana Can kattı

Serebral palsi (beyin felci) hastası Can Kırman, sarı-kırmızılı takımla bir araya geldi. Serebral palsiye farkındalık oluşturma çalışması kapsamında Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen sevimli ufaklık, oyunculardan başta biraz utansa da ardından çekingenliğini üzerinden attı.