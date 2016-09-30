Evde yerim çok!
İyi çalıştıklarını ve yeteri kadar kendilerine güvenleri olduğunu ifade eden Hollandalı “Evimde yeni kupaları koyacak yer var. Bu yüzden şampiyonluğu istiyorum” dedi.
Galatasaray 'ın son dönemdeki en iyi etkili isimlerinden birisi olan Wesley Sneijder, Beşiktaş maçındaki sonucun adil olduğunu ifade etti. Florya'da kulüp televizyonunun sorularını yanıtlayan Hollandalı yıldız, 2-0 öne geçtikten sonra koruyamadıklarını ifade ederek, "Beşiktaş'ı geri dönüşleri için tebrik etmek gerekiyor. Devre arasında takım içinde 'Henüz maç bitmedi. Konsantrasyonu kaybetmemeliyiz' dedik. İkinci yarı 5-6 dakika sonra oyunu tamamen onlara verdik. Hatamız bu oldu. Bundan öğrenmemiz gereken şeyler var. Sonuca baktığımızda adil bir sonuç oldu" diye konuştu. İyi çalıştıklarını ve her maç üzerine koyduklarını anlatan Sneijder sözlerini şöyle sürdürdü: Nasıl futbol oynayacağımızı biliyoruz. Yeteri miktarda güvenimiz de var. Nasıl çalışırsanız sahada da öyle oynuyoruz. Her maç özellikle topa sahip olma konusunda daha iyiye gidiyoruz. Aynı zamanda savunmada daha iyi olmamız gerektiğinin de farkındayız. Daha kompakt oynamalıyız. Birbirimize daha çok yardım etmeliyiz.
MAÇ KAYBETMEDİK
Söylemesi kolay fakat bu hatalarımızdan ders almalıyız. Bu konularda çok çalışıyoruz ve konuşuyoruz. Baktığımız zaman ligde henüz maç kaybetmedik. Takım tüm tebrikleri hak ediyor..." 2014 yılında 6-0 kazandıkları Bursa maçında hat-trick yaptığını hatırlatan başarılı futbolcu, "TT Arena'da yaptığım hat-trick sonrası topu eve götürmüştüm. Evimde yeni topları ve kupaları koyacak yer var. Bu yüzden şampiyonluğu istiyorum" dedi.
G.SARAY'A HOCA OLMAK RÜYA GİBİ
-Şu ana kadar burada çok iyi vakit geçirdim. Neredeyse dört yıl oldu. Bana sadece bir yıl geçmiş gibi geliyor. Galatasaray ile özel bir bağım var.
-Bu sezon taraftarların bize güveni tekrar sağlandı. Aile gibi... Burada uzun seneler kalabilirim.
-Türkiye'de gol atmanın önemli olduğunun farkındayım fakat 2 asist de bir gol sayılır...
-Çocuklarım ileride bir gün aynı takımda oynar mı, hatta Galatasaray'da? Bunun hayalini kuruyorum. Hatta eşimle konuşuyorum.
-Çocuklarımın arasında 10 yaş fark var ama bu mümkün. Bir de benim teknik direktörleri olduğumu düşünün? Rüya gibi olur.
-Gol atmak benim için önemli değil. Güzel bir asist yapmayı normal bir gol atmaya tercih ederim. Benim yeteneğim final pasını vermek.
-Riekerink altyapıda her şeyle ilgilenirdi. Değişmedi ama geçen yıllarda tecrübe kazandı ve daha komple bir teknik direktör oldu. Çok da iyi gidiyor. Taktik anlamda çok güçlü. Herkes kendisini seviyor.
MAÇ KAYBETMEDİK
Söylemesi kolay fakat bu hatalarımızdan ders almalıyız. Bu konularda çok çalışıyoruz ve konuşuyoruz. Baktığımız zaman ligde henüz maç kaybetmedik. Takım tüm tebrikleri hak ediyor..." 2014 yılında 6-0 kazandıkları Bursa maçında hat-trick yaptığını hatırlatan başarılı futbolcu, "TT Arena'da yaptığım hat-trick sonrası topu eve götürmüştüm. Evimde yeni topları ve kupaları koyacak yer var. Bu yüzden şampiyonluğu istiyorum" dedi.
G.SARAY'A HOCA OLMAK RÜYA GİBİ
-Şu ana kadar burada çok iyi vakit geçirdim. Neredeyse dört yıl oldu. Bana sadece bir yıl geçmiş gibi geliyor. Galatasaray ile özel bir bağım var.
-Bu sezon taraftarların bize güveni tekrar sağlandı. Aile gibi... Burada uzun seneler kalabilirim.
-Türkiye'de gol atmanın önemli olduğunun farkındayım fakat 2 asist de bir gol sayılır...
-Çocuklarım ileride bir gün aynı takımda oynar mı, hatta Galatasaray'da? Bunun hayalini kuruyorum. Hatta eşimle konuşuyorum.
-Çocuklarımın arasında 10 yaş fark var ama bu mümkün. Bir de benim teknik direktörleri olduğumu düşünün? Rüya gibi olur.
-Gol atmak benim için önemli değil. Güzel bir asist yapmayı normal bir gol atmaya tercih ederim. Benim yeteneğim final pasını vermek.
-Riekerink altyapıda her şeyle ilgilenirdi. Değişmedi ama geçen yıllarda tecrübe kazandı ve daha komple bir teknik direktör oldu. Çok da iyi gidiyor. Taktik anlamda çok güçlü. Herkes kendisini seviyor.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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