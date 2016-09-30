 Eren’le çalışıyor – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Eren’le çalışıyor

    Eren’le çalışıyor
    Chedjou'nun derbisinde yaptığı hataları tekrar etmemesini isteyen Rikerink, bu futbolcuyu idmanlarda yedek takımda oynatıyor. Kamerunlu futbolcunun özellikle hava toplarında yaptığı yanlışları düzeltmesi için Eren Derdiyok'a karşı deniyor. Riekerink, futbolcusunun bu sayede hatalarından ders almasını sağlıyor.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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