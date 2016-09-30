 Bu hafta sahada – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Bu hafta sahada

    Bu hafta sahada
    'da sakatlığı geçen bir başka isim de Lukas Podolski... İdmanlara başlayan Alman oyuncuyu bu hafta 18 kişilik kadroya almak isteyen Rikerink, De Jong gibi Poldi'ye de son 10-15 dakikalık zaman diliminde şans vermeyi düşünüyor. Yasin Öztekin'le maça başlayacak olan Hollandalı, Podolski ile devam edecek.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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