Bu hafta sahada
Galatasaray 'da sakatlığı geçen bir başka isim de Lukas Podolski... İdmanlara başlayan Alman oyuncuyu bu hafta 18 kişilik kadroya almak isteyen Rikerink, De Jong gibi Poldi'ye de son 10-15 dakikalık zaman diliminde şans vermeyi düşünüyor. Yasin Öztekin'le maça başlayacak olan Hollandalı, Podolski ile devam edecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
Bu hafta sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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