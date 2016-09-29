 Valencia istiyor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    istiyor

    Valencia istiyor
    'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Cesare Prandelli'nin ile temasta olduğu ifade edildi. Anlaşma sağlanırsa eski F.Bahçeli Nani ile İspanya'da buluşacak.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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