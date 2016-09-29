 Sevgili indirimi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Sevgili indirimi

    Sevgili indirimi
    G.Saray yönetimi bu kez 'sevgililere' özel bir kampanya başlattı. Antalya maçında VIP tribününe sevgilisi ile gelecek olan taraftarlara bir bilet de kulüp tarafından hediye edilecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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