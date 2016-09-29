 Hedef yine final – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Hedef yine final

    Hedef yine final

    Geçen sezon Antalya’da oynanan final maçında , ’yi Podolski’nin golüyle 1-0 mağlup ederek Kupası’nı müzesine götürmüştü.

    Ziraat Kupası'nın son şampiyonu , 3. Lig ekibi Dersimspor ile eşleşti. Geçen yıl ligi 6. sırada bitirmesi nedeniyle ön eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, tek maç usulü Dersimspor ile 25, 26 veya 27 Ekim'de 'da karşılaşacak. Galatasaray'ın son 3 sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı ambargo koyduğunu hatırlatan Direktörü Cenk Ergün, "Kupayı en çok kazanan takımız; bu sene de kazanmak istiyoruz. Her rakip değerli ama biz finale kadar devam edip kupayı almak hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

    STATÜ CİLVESİ
    Cenk Ergün, kupa şampiyonu Galatasaray'ın ön eleme oynamasıyla ilgili, "Kupa statüsünün cilvesi... Kupayı kazanan takım bu turdan organizasyona katılıyor. Düşünülmesi gereken bir husus" diyerek bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

    EREN'E KURA SÜRPRİZİ
    Galatasaray ve Dersimspor, kupada rakip olurken, sarıkırmızılı takımın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok için de bu eşleşmenin anlamı oldukça farklı. Basel doğumlu olan Eren Derdiyok memleketi olan Dersim'e karşı ilk kez mücadele etme şansı yakalayacak. Golcü oyuncunun bu durumdan oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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