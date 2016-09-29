Hedef yine final
Geçen sezon Antalya’da oynanan final maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi Podolski’nin golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü.
STATÜ CİLVESİ
Cenk Ergün, kupa şampiyonu Galatasaray'ın ön eleme oynamasıyla ilgili, "Kupa statüsünün cilvesi... Kupayı kazanan takım bu turdan organizasyona katılıyor. Düşünülmesi gereken bir husus" diyerek bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu kaydetti.
EREN'E KURA SÜRPRİZİ
Galatasaray ve Dersimspor, kupada rakip olurken, sarıkırmızılı takımın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok için de bu eşleşmenin anlamı oldukça farklı. Basel doğumlu olan Eren Derdiyok memleketi olan Dersim'e karşı ilk kez mücadele etme şansı yakalayacak. Golcü oyuncunun bu durumdan oldukça mutlu olduğu ifade edildi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
Hedef yine final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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