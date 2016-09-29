 Eren'e kura sürprizi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Eren'e kura sürprizi

    Eren'e kura sürprizi
    ve Dersimspor, kupada rakip olurken, sarıkırmızılı takımın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok için de bu eşleşmenin anlamı oldukça farklı. Basel doğumlu olan Eren Derdiyok memleketi olan Dersim'e karşı ilk kez mücadele etme şansı yakalayacak. Golcü oyuncunun bu durumdan oldukça mutlu olduğu ifade edildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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