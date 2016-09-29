Antalyaspor maçı öncesi konuştu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahalarında yapacakları Antalyaspor maçında Türk Telekom Arena'yı tamamen doldurması için çağrıda bulundu.
Rakiplerinin maçlarına taraftarların ilgi göstermediğini aktaran Özbek, "52 bin koltuğumuz var, 52 bin taraftarı da Türk Telekom Arena'ya çağırıyorum. Galatasaray, taraftarıyla büyüdü ve dünya markası haline geldi. Bunda onların büyük emeği var. Pazar günü 50 bini bulmamız lazım. Herkesi davet ediyorum. Sezon rekorunu kırmalıyız. Rakiplerimizin bu kadar az seyirci ile oynadığı dönemde bizim o rakamların üstüne çıkıp büyüklüğümüzü kanıtlamamız gerek." ifadelerini kullandı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:51
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 9
Yorum
cortez doğru tespit;ama şunu da unutmayın ki adriano'nun sahada kalması bir mucizeydi.Adriano'nun rakibinin bileğine bastığı pozisyon net kırmızı
- Her şeye açığım
Toplam 3
Yorum
c.suat hatır için oynatıp da takımın ritmini bozmazlar inşallah...kulübün yapacağı en akıllı iş iyi para veren birileri çıkarsa satmak..
Antalyaspor maçı öncesi konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.