 Antalyaspor maçı öncesi konuştu – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    maçı öncesi konuştu

    Antalyaspor maçı öncesi konuştu

    Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların, Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahalarında yapacakları maçında 'yı tamamen doldurması için çağrıda bulundu.

    GSTV'ye açıklamada bulunan başkan Özbek, tüm taraftarları maçına davet ettiğini belirterek, ", taraftarıyla beraber çok büyük bir kulüp. Onları pazar günü Antalyaspor ile oynayacağımız maçta stada bekliyorum. Rekor kırmak istiyoruz." diye konuştu.

    Rakiplerinin maçlarına taraftarların ilgi göstermediğini aktaran Özbek, "52 bin koltuğumuz var, 52 bin taraftarı da 'ya çağırıyorum. Galatasaray, taraftarıyla büyüdü ve dünya markası haline geldi. Bunda onların büyük emeği var. Pazar günü 50 bini bulmamız lazım. Herkesi davet ediyorum. Sezon rekorunu kırmalıyız. Rakiplerimizin bu kadar az seyirci ile oynadığı dönemde bizim o rakamların üstüne çıkıp büyüklüğümüzü kanıtlamamız gerek." ifadelerini kullandı.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:51
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