Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antrenmanda özel konuk
Serebral palsi (beyin felci) hastası çocuk Can Kırman, sarı-kırmızılı takımla bir araya geldi.
Serebral palsiye farkındalık oluşturma çalışması kapsamında Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Can Kırman'ın, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve oyuncuların Can ile yakından ilgilendiği vurgulandı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:36
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 2
Yorum
ada favori beşiktaş ilk galibiyetimizi italya'da alacğımıza inanıyorum
- Rize’ye karşı yok
Toplam 1
Yorum
karakartal G.gönül çok önemli bir oyuncumuz.Uzun lig maratonunda onun gibi tecrübeli,yetenekli,etkili oyuncuya çok ihtiyacımız olacak.
- Zafer gecesi olsun
Toplam 11
Yorum
FanatikBaba Kuyt akşama bizimkilere Fenerbahçe ruhunu gösterir ve hepsinden vallahi fazla koşar :)
Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.