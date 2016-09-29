 Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    maçı hazırlıkları sürdü

    Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcuların, gruplar halinde ayak tenisi oynadığı bildirildi. Üçer kişilik altı takım halinde yapılan ve lig usulü puan sistemi ile gerçekleşen turnuvayı Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Josue Pesqueira'dan kurulu takımın kazandığı aktarıldı. İdmanda daha sonra pas ve teknik çalışmalar üzerinde durulduğu kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Antrenmanda özel konuk

    Serebral palsi (beyin felci) hastası çocuk Can Kırman, sarı-kırmızılı takımla bir araya geldi.

    Serebral palsiye farkındalık oluşturma çalışması kapsamında Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Can Kırman'ın, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve oyuncuların Can ile yakından ilgilendiği vurgulandı.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:36
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