 860 milyon dolar’lık anlaşma – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    860 milyon dolar’lık anlaşma

    860 milyon dolar’lık anlaşma

    Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ ile Kulübü Derneği arasında Florya ve Riva arsaları üzerinde proje geliştirmek amacıyla 29 Haziran'da protokol imzalandığı açıklanmıştı.

    Emlak Konut ile yapılan anlaşma geçerli olursa Riva arazindeki proje sonunda paylaşım 80'e 20 olacak ve sarı-kırmızılı kulübe minimum 330 milyon dolar gelir kalacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üst kullanım hakkını elinde bulunduran , bu arazinin de gayrimenkul satışı ve paylaşımı sonucu 530 milyon dolar kazanacak.
    Protokolün incelenmesi için camianın önemli isimlerinin yer aldığı bir komisyon kurulurken 22 Ekim'deki olağan üstü kongrede bu komisyon, üyelere bilgi verecek. Ardından yönetim, Emlak Konut ile masaya oturmak için yetki isteyecek.

    120 MİLYON LİRA FAİZ ÖDENİYOR
    Divan kurulunda, Emlak Konut ile yapılan anlaşmayla ilgili bilgi veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kulübün mali yapısı ortada ilk yapacağımız şey bankalara olan borçlarımızı kapatmak. Borçlar yüzünden senede 120 milyon TL faiz ödüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

    GENEL KURUL NE KARAR VERECEK?
    Nazifoğlu'nun 22 Ekim'deki yetki kongresi sonrası kesenin ağzının açılacağını açıklaması taraftar cephesinde sevinç yaratsa da bu gizli plan genel kurul üyeleri nezdinde şaşkınlığa neden oldu. Zira Başkan Özbek, daha önce, Riva ve Florya'dan gelecek parayı sadece borçları ödemek için kullanacaklarını açıklamıştı. Bu durumda kongre üyelerinin, gayrimenkullerin transfere harcanmasına nasıl tepki verecekleri merak konusu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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