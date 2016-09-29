860 milyon dolar’lık anlaşma
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında Florya ve Riva arsaları üzerinde proje geliştirmek amacıyla 29 Haziran'da protokol imzalandığı açıklanmıştı.
Protokolün incelenmesi için camianın önemli isimlerinin yer aldığı bir komisyon kurulurken 22 Ekim'deki olağan üstü kongrede bu komisyon, üyelere bilgi verecek. Ardından yönetim, Emlak Konut ile masaya oturmak için yetki isteyecek.
120 MİLYON LİRA FAİZ ÖDENİYOR
Divan kurulunda, Emlak Konut ile yapılan anlaşmayla ilgili bilgi veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kulübün mali yapısı ortada ilk yapacağımız şey bankalara olan borçlarımızı kapatmak. Borçlar yüzünden senede 120 milyon TL faiz ödüyoruz" ifadesini kullanmıştı.
GENEL KURUL NE KARAR VERECEK?
Nazifoğlu'nun 22 Ekim'deki yetki kongresi sonrası kesenin ağzının açılacağını açıklaması taraftar cephesinde sevinç yaratsa da bu gizli plan genel kurul üyeleri nezdinde şaşkınlığa neden oldu. Zira Başkan Özbek, daha önce, Riva ve Florya'dan gelecek parayı sadece borçları ödemek için kullanacaklarını açıklamıştı. Bu durumda kongre üyelerinin, gayrimenkullerin transfere harcanmasına nasıl tepki verecekleri merak konusu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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