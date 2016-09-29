 3 dakikada 51 bin euro kazandı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    3 dakikada 51 bin euro kazandı

    3 dakikada 51 bin euro kazandı
    Forma giydiği maçlarda 25 bin euro, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda bu paranın yüzde 50'si yani 12 bin 500, ilk 18'e girdiği karşılaşmalarda ise bu paranın yüzde 25'i yani 6 bin 250 bin euro prim alan Hamit Altıntop, 5 maçta da ilk 18'e girdi ve para kazandı. Tecrübeli futbolcu, 3 dakika forma giyse de sarı-kırmızılı kulüpten 5 haftada 51 bin 250 euro gelir elde etti.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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