3 dakikada 51 bin euro kazandı

Forma giydiği maçlarda 25 bin euro, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda bu paranın yüzde 50'si yani 12 bin 500, ilk 18'e girdiği karşılaşmalarda ise bu paranın yüzde 25'i yani 6 bin 250 bin euro prim alan Hamit Altıntop, 5 maçta da ilk 18'e girdi ve para kazandı. Tecrübeli futbolcu, 3 dakika forma giyse de sarı-kırmızılı kulüpten 5 haftada 51 bin 250 euro gelir elde etti.