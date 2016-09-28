Sen hiç ASY’de oynadın mı!
Arda, kendisine “Kendini küçültme. Hâlâ G.Saray diyorsun” diyen takipçisine sert çıktı.
Barcelona'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Arda Turan, İnstagram hesabından Galatasaray'ın unutulmaz tribün liderlerinden Alpaslan Dikmen'in ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Arda, Dikmen için, "Allah gani gani rahmet eylesin" yorumunu yaparken bu mesajın ardından yaşanan diyalog dikkat çekti. Arzu Şahin isimli bir takipçisi, "Hâlâ Galatasaray diyorsun! Nerede oynadığına bir bak, kendini küçültme" şeklinde yorum yaptı. Arda Turan ise yanıt olarak, "Sen hiç Ali Sami Yen'de maça çıktın mı?" dedi ve milli yıldızın bu yorumu Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
Sen hiç ASY’de oynadın mı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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