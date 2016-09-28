Eren için 20 gol barajı

G.Saray'da tam bir Eren Derdiyok fırtınası yaşanıyor. İlk 5 haftada 5 gol atan ve kendisini ispatlayan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 20 golün üzerinde atarım dese de, kendisine bir taraftardan gelen "Kaç gol atarsın?" sorusuna "Rakam vermesem abi" karşılığını verdi.