 Eren için 20 gol barajı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Eren için 20 gol barajı

    Eren için 20 gol barajı
    G.Saray'da tam bir Eren Derdiyok fırtınası yaşanıyor. İlk 5 haftada 5 gol atan ve kendisini ispatlayan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 20 golün üzerinde atarım dese de, kendisine bir taraftardan gelen "Kaç gol atarsın?" sorusuna "Rakam vermesem abi" karşılığını verdi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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