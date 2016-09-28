 Aslan’da izin bitti – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Aslan’da izin bitti

    Aslan’da izin bitti
    maçından sonra bir gün izin yapan , Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Florya'da direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve şut çalışmasının ardından kanat ve gol organizasyonları üzerinde duruldu
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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