Aslan’da izin bitti
Beşiktaş maçından sonra bir gün izin yapan Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Florya'da direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve şut çalışmasının ardından kanat ve gol organizasyonları üzerinde duruldu
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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