 Şampiyon Galatasaray – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Şampiyon

    Şampiyon Galatasaray

    , son 6 sezonun ilk 5 haftasında 10 puanın üstünde topladığı sezonları şampiyon bitirdi.

    Geçen sezon ilk 5 haftada 8 puan toplayan , bu yıl aynı sürede 11 puana ulaşarak iyi bir giriş yaptı. Kardemir Karabük, Akhisar Belediye ve Rizespor'u yenen sarıkırmızılı ekip, Kayseri ve ile berabere kalarak 10 puanın üstüne çıktı ve şampiyonluk sinyali verdi.

    Galatasaray, son 6 yılın ilk 5 haftasında 10 puanın üstünde topladığı sezonları şampiyon olarak tamamladı. 3 sezon ilk 5 haftada 10 puan ve üstünde toplayan Aslan, bu 3 sezonda da mutlu sona ulaştı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-kırmızılılar 10 puanın altına düştükleri sezonlarda ise 2., 6. ve 8. olabildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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