 Podolski’den Bastian’a destek – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Podolski’den Bastian’a destek

    Podolski’den Bastian’a destek
    Lukas Podolski, 'ten eski takım arkadaşı Bastian Schweinsteiger'e Jose Mourinho'nun haksızlık yaptığını ileri sürdü. Yıldız oyuncu, "Aralarında ne konuştular bilmiyorum ama Bastian gibi bir oyuncu bu kadar geri plana atılmamalı. Bir antrenör oyuncusuna her zaman açık kapı bırakmalı" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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