 Nokta atışı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Nokta atışı

    Nokta atışı

    Başarılı istatistikleriyle göz kamaştırıyor.

    Tolga Ciğerci transfer edildiği dönemde yaşanan tartışmalara sahada yanıt vermeye devam ediyor. Geride kalan 5 maçta 450 dakika sahada kalan Tolga, 5 top çalma ile ligin hırsızı. Maç başına 2.6 şut atan Tolga, ortalama 92 pas yaparken yüzde 88.9 gibi çok yüksek bir yüzde yakaladı. Maç başına 1.8 top kesen, 0.6 uzaklaştırma yapan Tolga sadece 0.2 oranında çalım yedi. Ofansif anlamda da elinden geleni yapan Tolga maç başına 1.8 adam geçti. Attığı uzun topların 3.8'inde başarılı oldu.

    % 40 İLE OYNUYOR
    'ın eski scout şefi Mahmut Alpaslan, "Tolga iyi yolda ve daha iyi olacak" dedi. Tolga'yı 2010 yılından bu yana takip ettiğini belirten Alpaslan, "Tolga bence henüz potansiyelinin yüzde 40'ını veriyor. 'ye alıştığında daha iyi olacak" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nokta atışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.