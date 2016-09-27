 Keşke daha önce gelseydim – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Keşke daha önce gelseydim

    Keşke daha önce gelseydim
    'ya transfer olan Emre Çolak, İspanya'ya uyum sağlamaya çalıştığını söyledi. 'yı değerlendiren genç futbolcu, "Türkiye'ye göre burası daha disiplinli, taraftarlar futbola çok daha konsantreler. Burada çok mutluyum. Keşke daha önce gelseydim" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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