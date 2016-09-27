 Kaan’ı konuk edecek – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Kaan’ı konuk edecek

    Kaan’ı konuk edecek
    G.Saray, kanser hastası Kaan'ın hayalini gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulüp, en büyük isteği TT Arena'da maç izlemek olan genç taraftarı için resmi twitter adresinden, "Sevgili Kaan'ın hayali gerçek olacak. maçında seremonide görüşmek üzere" notunu paylaştı. Cimbom, Suriyeli çocuk Udey'i de Rizespor maçında misafir etmişti.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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