 Gündüz dört puan kaybetti – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Gündüz dört puan kaybetti

    Gündüz dört puan kaybetti
    , 'u saat 16.00'da konuk edecek. 23 Ocak 2011'de Sivasspor karşılaşması ile Türk Telekom Arena'da oynamaya başlayan Cimbom, geçen 5.5 sezonda sahasında 5 lig maçına gündüz çıktı. Karabük, Akhisar ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Rize ile berabere kalmaktan kurtulamadı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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