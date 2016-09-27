 G.Saray'ın Kolbeinn kararı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    G.Saray'ın Kolbeinn kararı

    G.Saray'ın Kolbeinn kararı

    Sarı-kırmızılı yönetim, tedavisi devam eden Kolbeinn Sigthorsson'u İzlanda Milli Takımı'na göndermeme kararı aldı.

    Sağlık heyeti, golcü oyuncunun Finlandiya ve ile oynayacakları maçların aday kadrosuna davet edilmesi halinde diziyle ilgili raporları İzlanda Federasyonu'na gönderecek. Fizyoterapi ve güçlendirme çalışmalarının sürmesi ve sakatlığın nüksetme riski nedeniyle Sigthorsson'un milli takımdan affı istenecek. Kolbeinn, 'a imza attıktan sonra gittiği İzlanda Milli Takımı'nda sol dizinden sakatlanmış ve menisküs operasyonu geçirmişti.

    SAKATLAR DÖNÜYOR
    Sakat futbolculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Podolski önceki gün takımla antrenmana çıkmıştı. De Jong'un da 1-2 gün içinde arkadaşlarına katılacağı öğrenildi. Serdar Aziz ve Sighthorsson ise maçından sonra verilecek milli arada takıma katılacaklar.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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