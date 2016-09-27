 G.Saray'da sakatlarda son durum – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    G.Saray'da sakatlarda son durum

    G.Saray'da sakatlarda son durum

    Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncular hakkında bilgilendirmede bulundu.

    GSTV'ye açıklamalarda bulunan İnce şunları söyledi;

    "Sakatlığı süren 3 oyuncumuz var. Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz ameliyat oldu. İkisinin de durumu iyi. Bugün koşulara başladılar. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok.

    Nigel de Jong'un diz arkasında küçük bir kanaması olmuştu. Bu da kendisini rahatsız ediyordu. Ciddi oranda toparladı. Bu durumunun tekrar etmemesi için özel bir program vardık. Bu program içinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu üç isim dışında bütün oyuncularımız idmana katıldı. Lukas Podolski de antrenmanlara başladı.

    Özellikle ameliyat olan oyuncularımız için önümüzdeki milli takım arası büyük avantaj. Diğer oyuncularımızın da özel çalışmalar yapması için bir fırsat. Genel bir programı hedeflerimiz doğrultusunda uyguluyoruz. Buna benzer bir çalışmayı oyuncularına en çok ihtiyaç duyulan anda kullanmak için Kupası ve Süper Kupa maçı öncesi de yapmıştık. Şimdi de benzer bir program dahilinde çalışıyoruz. Podolski tedavisinin bir kısmını Almanya'da bir kısmını burada tamamladı. Ameliyat olan iki oyuncumuz da istediğimiz şekilde dönerse milli takım sonrası sıkıntımız kalmayacak."

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:50
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