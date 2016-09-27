G.Saray'da sakatlarda son durum
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncular hakkında bilgilendirmede bulundu.
"Sakatlığı süren 3 oyuncumuz var. Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz ameliyat oldu. İkisinin de durumu iyi. Bugün koşulara başladılar. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok.
Nigel de Jong'un diz arkasında küçük bir kanaması olmuştu. Bu da kendisini rahatsız ediyordu. Ciddi oranda toparladı. Bu durumunun tekrar etmemesi için özel bir program vardık. Bu program içinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu üç isim dışında bütün oyuncularımız idmana katıldı. Lukas Podolski de antrenmanlara başladı.
Özellikle ameliyat olan oyuncularımız için önümüzdeki milli takım arası büyük avantaj. Diğer oyuncularımızın da özel çalışmalar yapması için bir fırsat. Genel bir programı hedeflerimiz doğrultusunda uyguluyoruz. Buna benzer bir çalışmayı oyuncularına en çok ihtiyaç duyulan anda kullanmak için Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçı öncesi de yapmıştık. Şimdi de benzer bir program dahilinde çalışıyoruz. Podolski tedavisinin bir kısmını Almanya'da bir kısmını burada tamamladı. Ameliyat olan iki oyuncumuz da istediğimiz şekilde dönerse milli takım sonrası sıkıntımız kalmayacak."
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 17:50
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 28
Yorum
haydar Adamlık başka profesyonellik başka arap ismail ADAMDIR.
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 22
Yorum
Murat Beşiktaş karşısına 2 0 öne geçip koruyamıyorsan demişsin Vodofone Arana da oynamak o kadar kolay mı zaten 7 dakikada 2 gol yedi takım teknik direktör ne yapsın tüm suç Chedjou da
- PFDK'ya sevk edildiler
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Bütün bunlara sebep olan sözde hakem çınarı göremedim burda!
G.Saray'da sakatlarda son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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