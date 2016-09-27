Ekim ayı parolası: 4x4
Antalyaspor maçına kilitlenen sarı-kırmızılı ekipte, kısa dönemli hedefler belirleme kararı alan Riekerink, bir ay içinde oynanacak 4 karşılaşmadan 4 galibiyet istedi.
Birisi derbi ilk 5 haftada oynanan 5 karşılaşmada 11 puan toplanmasını başarı olarak gören Riekerink, zirveye yerleşmek için, ipleri ellerine alıp, rakiplerini geride bırakmaları gerektiğini söyledi. Cimbom, ekim ayında önce evinde 2 puanı bulunan ve ligin 17. sırasında yer alan Antalyaspor'u ağırlayacak. Ardından ise bu sezon oynadığı diri futbolla 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alarak 9 puanla Galatasaray'ın bir sıra altında bulunan Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
SIRA TRABZON DERBİSİNDE
Sonrasında Trabzonspor'u evinde ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, Adanaspor deplasmanında ayı tamamlayacak. Riekerink'in bu sürede en büyük kozlarından birisi sakatların iyileşmesi ve takım içindeki rekabetin artacak olması.
İŞTE O MAÇLAR:
Tarih........Saat........Maç
02 Ekim 16.00 Antalyaspor
15 Ekim 20.00 Gençlerbirliği (D)
22 Ekim 19.00 Trabzonspor
29 Ekim 19.00 Adanaspor (D)
24 ÜLKEDE YAYINLANDI
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı ve 2-2 sona eren derbi, beIN Sports Mena aracılığıyla 24 ülkede naklen yayınlandı.
Savaş ÇORLU
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:30
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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