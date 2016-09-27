 Ekim ayı parolası: 4x4 – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Ekim ayı parolası: 4x4

    Ekim ayı parolası: 4x4

    maçına kilitlenen sarı-kırmızılı ekipte, kısa dönemli hedefler belirleme kararı alan Riekerink, bir ay içinde oynanacak 4 karşılaşmadan 4 galibiyet istedi.

    4 karşılaşmadan 4 galibiyet istedi Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Beşiktaş maçının ardından oyuncuları için yeni bir hedef belirledi. Kısa dönemli hedeflerin, takımı şampiyonluğa ulaştıracağını düşünen Hollandalı çalıştırıcı, ekim ayında çıkacakları 4 maçta 12 puan hedefi koydu.

    Birisi derbi ilk 5 haftada oynanan 5 karşılaşmada 11 puan toplanmasını başarı olarak gören Riekerink, zirveye yerleşmek için, ipleri ellerine alıp, rakiplerini geride bırakmaları gerektiğini söyledi. Cimbom, ekim ayında önce evinde 2 puanı bulunan ve ligin 17. sırasında yer alan Antalyaspor'u ağırlayacak. Ardından ise bu sezon oynadığı diri futbolla 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alarak 9 puanla 'ın bir sıra altında bulunan Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

    SIRA TRABZON DERBİSİNDE
    Sonrasında 'u evinde ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, Adanaspor deplasmanında ayı tamamlayacak. Riekerink'in bu sürede en büyük kozlarından birisi sakatların iyileşmesi ve takım içindeki rekabetin artacak olması.

    İŞTE O MAÇLAR:
    Tarih........Saat........Maç
    02 Ekim 16.00
    15 Ekim 20.00 (D)
    22 Ekim 19.00 Trabzonspor
    29 Ekim 19.00 (D)

    24 ÜLKEDE YAYINLANDI
    Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı ve 2-2 sona eren derbi, beIN Sports Mena aracılığıyla 24 ülkede naklen yayınlandı.


    Savaş ÇORLU
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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